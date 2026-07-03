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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taciz#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 08:37

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un farklı ilçelerinde iş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

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BİBOLAR BOZUKLUĞU RAHATSIZLIĞI

Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı' bulunduğu belirtildi.

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Z.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Taciz#Gözaltı

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