Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu | Yakışıksız sözlerden sonra 'mesleki itibar' açıklaması

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Olay, 12 Aralık 2025’te saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Cipiyle caddede seyir halindeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor M.M., iddiaya göre; selektör yaparak yol isteyen medikal firmasında çalışan Haluk Emre Tetik'e yol verdi. Tetik, aracını M.M.'nin cipinin olduğu şeride sürüp, doktoru birkaç kilometre takip etti.

Bu duruma öfkelenen M.M., taşıtlara kırmızı ışık yanarken kavşakta duran Tetik'e aracın içerisinden, "Arkadan taciz ediyor. Tacizci, sen kimsin? Bu adam selektör yaparak beni taciz etti. Kaç kuruşluk adamsın sen? Firmacısın, senin gücün bana yeter mi? diyerek bağırdı. Tetik ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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'KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR' KARARI

Olayın ardından sürücüler bölgeden ayrılırken, Tetik ise savcılığa giderek M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Sürücü M.M.'ye 'Hakaret' suçu nedeniyle idari para cezası kesildi. Ayrıca konunun kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte görülmediğini değerlendiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Bu kararın ardından iddiaya göre Tetik, söz konusu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

'SÜREKLİ BİR TAKİP SÖZ KONUSU'

Bu sırada yurt dışında tatilde olduğu öğrenilen M.M.'nin avukatı Mine Yarız, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yarız, "Müvekkilim evine gittiği sırada diğer sürücü tarafından takip ediliyor. Müvekkilim sağ şeride geçince sağa geçiyor, sola geçince de sola geçiyor. Sürekli bir takip söz konusu. Kaza yapacağı korkusuyla aracını durduruyor ve diğer sürücüye amacını soruyor. Cevap alamayınca tekrar yola çıkıyor. Takip ve selektör yapmaya devam edince, bir öfke anında karşı tarafa kabul edilemez söylemlerde bulunuyor. Daha sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi oluyor ve müvekkilim alması gereken cezayı alıyor" diye konuştu.

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'MESLEKİ İTİBARI DA ZEDELENDİ'

Olaydan 6 ay sonra görüntülerin sanal medyada paylaşıldığına dikkati çeken Yarız, "Diğer sürücünün söylediği gibi yol isteme durumu söz konusu değil. Müvekkilim diğer sürücü tarafından 6 kilometre takip ediliyor. Soruşturma dosyasında da kamera görüntüleri mevcut. Söz konusu görüntü sıcağı sıcağına paylaşılmıyor. Kendisi tamamen fenomen olmak amacıyla söz konusu görüntüyü 6 ay sonra paylaşıyor. Ayrıca sanal medyada kapalı olan profilini açık hale getirip, ilgili paylaşımların altına da görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu yazıyor. Akabinde sanal medyada müvekkilime bir linç girişimi başlıyor ve mesleki itibarı da zedeleniyor. Görüntüler izlendiğinde kendisinin kötü niyetli olduğu, gülerek karşılık verdiği görünüyor. Bu olayda tek taraflı bir durum söz konusu değil. Müvekkilimin yaptığını meşrulaştırmıyoruz, kendisi de bu durumu kabul etmiyor. Konuyla ilgili hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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