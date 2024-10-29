Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti... 3'ü yakalandı

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Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir parka 26 Ekim Cumartesi günü A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18), adlı 3 çocuk parkın tabelalarına ve oyuncaklara tekme atarak zarar verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve tepki çekmişti. Aynı parkta dün gece 3 çocuk yine taşkınlık yaparak etrafa zarar verdi. O sırada parkta bulunan çocuklar ve aileleri durumdan rahatsız oldu. Kısa sürede olay yerine

parkın güvenlik görevlileri geldi. Görevliler çocuklara müdahalede bulundu. Ancak çocuklar görevlilere bıçakla karşı koydu. Arbede sırasında bir güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Polisler, yaptıkları inceleme sonucunda, çocukların, 3 gün önce aynı parkta taşkınlık yapan yabancı uyruklu A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18), olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar vermek', 'Memuru tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Memura görevini yaptırmamakta direnme' suçlarından işlem başlatıldı. Bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

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