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Türkiye'nin konuştuğu merasim! Görüntüler sonrası emniyet harekete geçti: Damat adayına ceza üstüne ceza

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#Damat#Konya#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:17

Son zamanlarda artan meşaleli, konvoylu kız isteme merasimleri vatandaşları adeta canından bezdirdi. Sözde 'mutluluk gösterisi' ile grup halinde meşale yakıp mahalleyi ayağa kaldıran magandaların ne çevredeki yaşlıya, ne uyuyan bebeğe ne de hastaya saygısı var. Son olarak bir benzer olay da Konya'da yaşanmıştı. Konya'da polis ekipleri sosyal medyada gündem olan kız isteme merasiminde yapılan şovla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslarla ilgili ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve ‘Trafik Güvenliği' suçlarından işlem yapıldı.

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Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

Türkiyenin konuştuğu merasim Görüntüler sonrası emniyet harekete geçti: Damat adayına ceza üstüne ceza

Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Türkiyenin konuştuğu merasim Görüntüler sonrası emniyet harekete geçti: Damat adayına ceza üstüne ceza

DAHA ÖNCE EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ

Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi. Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

Türkiyenin konuştuğu merasim Görüntüler sonrası emniyet harekete geçti: Damat adayına ceza üstüne ceza

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#Damat#Konya#Ceza

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