Görüntüler 'pes' dedirtmişti! Bakan Yerlikaya net sözlerle uyardı... Bundan sonra yapanın gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Trafik Kanunu Teklifine” göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan (Araç ya da Motosiklet) sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor.

Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?

Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E. yakalandı.

Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Akrobatik hareketler yapan,



Sürücüye 46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız.

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız.

Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz

Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. “Biz Gereğini Yaparız”