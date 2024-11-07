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Görüntüler ortaya çıkmıştı! Beyoğlu'nda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beyoğlu#Onur Özçelik
Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 17:32

Beyoğlu’nda 5 katlı binasın terasından düşerek ağır yaralanan mühendis Onur Özçelik (34) hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki endüstri mühendisi Onur Özçelik, 5 katlı binanın terasından zemine düştü.

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

Ne olduğunu anlamaya çalışan çevredekiler yerde bir kişinin yattığını gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

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Yoğun bakıma alınan Onur Özçelik bugün hayatını kaybetti. Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

'15 - 20 DAKİKA KALP MASAJI YAPTILAR'

Onur Özdemir'in düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin 5 katlı binanın teras katından yola düştüğü görülüyor.

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

Yardıma koşanlardan biri olan Esnaf Ekrem Tanur "Biz karşıdaki dükkanda çalışıyoruz. Pat diye bir ses geldi. 'Adam düştü' dediler. Biz de can havliyle koştuk. Esnaf arkadaşlar ambulans diye seslendi. Ambulansı aradım. Polisler geldi. Herhalde hanımıyla tartışıyor daha sonra çatıya çıkıyor. Koşarak 5. kattan aşağıya atlıyor. Nabzına baktık nabzı atıyordu. Sağlık ekipleri 15-20 dakika kalp masajı yaptılar" dedi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

Görüntüler ortaya çıkmıştı Beyoğlunda 5. kattan düşen mühendis hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Onur Özçelik

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