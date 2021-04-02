Görüntüler olay olmuştu! Eskişehir'de telsizle dövülen polis: Gözlerimi bir gün sonra açtım

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir B.’yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada Kadir B., polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşüp, bayılan polis memuru Ali Ü.’nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kadir B. hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı. Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Kadir B. katılmadı. Şikayetçi polis memuru Ali Ü. ise şunları söyledi:

“Kaymakamlık girişinde görevliydim. Sabaha kadar kameralardan kapı önündeki resmi araçların çevresinde telefonda konuşan ve diğer eliyle hareketler yapan kişiyi gördüm. Araca zarar vereceğini düşünerek, nöbet tuttuğum alandan çıkıp, uyarıda bulundum. Burayı terk etmesini söyledim ancak bana, ‘terk etmezsem ne olur?’ diye karşılık verdi. Ben de sorun çıkacağını düşünerek, elimdeki telsizle anons yapmak isterken şarjının bittiğini fark ettim. Nöbet odama gidip, telsizi değiştirmek istediğim sırada beni sırtımdan çekerek, ‘Gel bakalım buraya’ diye bağırdı. Sonrasında saldırdı. Bana vururken yardım istedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir gün sonra hastanede gözlerimi açtım. Kameralardan izledim olanları. Kendisinden şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum.”

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE SALDIRMIŞ

Kadir B.’yi uzaklaştırmaya çalışırken, kendisi de saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Numan U. da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın ardından kafasına 5 dikiş atıldığını ifade eden Numan U., “Polise saldırı olduğunu duyunca yardıma gittim. Ali beyin üzerinden saldırganı almaya çalıştım. Birkaç defa beni de kovalayıp, başıma telsizle saldırdı. Bu nedenle yaralandım, kafama beş dikiş atıldı. Dönüp Ali beyin kafasına ve göğsüne defalarca vurdu. Bu sırada da ‘Seni öldüreceğim, gelsin arkadaşların seni kurtarsın bakalım’ diye bağırdı. Sonra polis ekipleri gelip, saldırganı Ali beyin üzerinden aldı” diye konuştu.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Polis memuru Ali Ü.’nün avukatı Eyüp Gökhan Keçe, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanan Kadir B.’nin tanıkları etkilediğini öne sürerek, tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddedip, sanık Kadir B.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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