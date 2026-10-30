Görüntüler mafyanın da elindeymiş

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MUSTAFA Sarıgül’e yönelik ‘kara para’ suçlamaları üzerine başlayan soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgularla ‘cinsel suçlar’ da soruşturmanın kapsamında girdi. Bu kapsamda 2024 yılında sosyal medyaya yansıyan ve Sarıgül ile korumasına ait olduğu iddia edilen ‘mahrem’ görüntüler yeniden soruşturuldu. Bu konuda Sarıgül’ün koruması, şoförü ve bu videoyla bağlantılı diğer kişiler gözaltına alındı. Bu kişilerden şoför Turgut A. 26 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfadesinde şunları anlattı:

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‘PARA ALMAK İÇİN KAYIT ALTINA ALMIŞ’

“2005 yılında Şişli Belediyesi’nde şoför olarak çalıştım. Tahminim 2009-2010 senesinde Mustafa Sarıgül’ün makam şoförü olarak görev yaptım. 2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında bilgi verecek olursam, bu görüntülerin yatak odasında çekilmesinde benim bir bağlantım yoktur. Görüntüleri o dönem Mustafa Sarıgül’ün temizlik işlerini yapan Firuzan isimli kişi düzenek kurarak görüntüleri kayıt altına almış.

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Hatta kendisi bana geldiğinde daha birçok görüntünün olduğunu Mustafa Sarıgül’ün koruması B.Ö.’nün odaya sıklıkla girdiğini ve bundan şüphelendiğini söyleyince, Mustafa Sarıgül’den para almak için bu görüntüleri kayıt altına almış, görüntüler daha sonradan belirli mafya gruplarının ellerine geçerek Mustafa Sarıgül’den para talep edildi. Mustafa Sarıgül’ün yanında çalıştığım süre boyunca yatak odasına birçok kadın girdiğine şahit oldum, ayrıca Ankara’da yaşayan berber olarak mesleği olan erkek bir şahsın da B.Ö. gibi başkanla ilişkisinin olduğunu duymuştum. Sarıgül’ün yanında kaldığım sürede bazı olaylara şahit oldum. Para ilişkilerini muhasebecisi V.A. doğrudan takip ederdi. Seçim zamanlarında işadamlarından seçim bütçesi için para geldiği olmuştu.”