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Görüntüler infial yarattı! Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

#Aydın#Kadına Hakaret#Sosyal Medya
Görüntüler infial yarattı Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

Türk kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından biri İzmir’de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu.

Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.’yı İzmir'de, K.S.A.’yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

YARIN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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