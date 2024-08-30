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Görüntüler infial yaratmıştı! İstanbul'da metroda çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

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#Çocuğa Şiddet#Metro#İstanbul
Görüntüler infial yaratmıştı İstanbulda metroda çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 15:48

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. tutuklandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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Yenikapı-Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.

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Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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#Çocuğa Şiddet#Metro#İstanbul

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