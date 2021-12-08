Görüntüler infial yaratmıştı! Gaziantep'te bebeğini öldüresiye döven cani baba için istenen ceza belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
G.Sarayda merakla beklenen karar Fatih Terim...G.Saray'da merakla beklenen karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Ankaragücünün efsane başkanı hayatını kaybettiAnkaragücü'nün efsane başkanı hayatını kaybetti#Ankaragücü
Kilosu 120 liradan satılıyor Yılbaşı gecesi satışlar yüzde 200 artıyorKilosu 120 liradan satılıyor! Yılbaşı gecesi satışlar yüzde 200 artıyor#Kestane
Hindistana facia... İlk görüntüler geldi Genelkurmay başkanını taşıyorduHindistan'a facia... İlk görüntüler geldi! Genelkurmay başkanını taşıyordu#Hindistan
Halk koronadan ölürken gizli partide eğlenceHalk koronadan ölürken gizli partide eğlence! #İngiltere
Melisin kavalyesiMelis'in kavalyesi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler infial yaratmıştı! Gaziantep'te bebeğini öldüresiye döven cani baba için istenen ceza belli oldu

#Gaziantep#Bebek#İşkence
Görüntüler infial yaratmıştı Gaziantepte bebeğini öldüresiye döven cani baba için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Haberin Devamı

Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan’ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan Bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, ”Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

İlgili Haber

Cani babanın ifadesi ortaya çıktıCani babanın ifadesi ortaya çıktı!Haberi görüntüle

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

CANİ BABA HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Haberin Devamı

Cani baba Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Gözden Kaçmasın

Dünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖden flaş yanıtDünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖ'den flaş yanıt!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Bebek#İşkence

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları