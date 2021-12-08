Görüntüler infial yaratmıştı! Gaziantep'te bebeğini öldüresiye döven cani baba için istenen ceza belli oldu

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Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan’ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan Bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, ”Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

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EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

CANİ BABA HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

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Cani baba Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.