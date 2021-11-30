Görüntüler infial yaratmıştı... Bakanlık harekete geçti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeyi isyan ettiren görüntü...Cani baba hakkında karar verildiTürkiye'yi isyan ettiren görüntü...Cani 'baba' hakkında karar verildi#Gaziantep
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag AgrawalTam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal#Parag Agrawal
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
AK Partili Çelik son noktayı koydu: Cumhur İttifakının adayı CumhurbaşkanımızdırAK Partili Çelik son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır#ANKARA
Kum fırtınasının ortasında kaldılar Acı haber geldi…Kum fırtınasının ortasında kaldılar! Acı haber geldi…#Konya
Türkiye OECD ikincisi oldu... Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacakTürkiye OECD ikincisi oldu... Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme! Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacak#Büyüme
Putinden flaş adaylık açıklaması: Henüz karar veremedimPutin'den flaş adaylık açıklaması: Henüz karar veremedim#Putin
Dünyanın en zenginlerinden.. Dev şirketin sahibi kızını başkan yaptıDünyanın en zenginlerinden.. Dev şirketin sahibi kızını başkan yaptı#Zara
Babacana tepki gösterdi... Mansur Yavaşı işaret ettiBabacan'a tepki gösterdi... Mansur Yavaş'ı işaret etti#Bahçeli
Casusluk iddiası soruşturması... Metin Gürcanla ilgili görüntüler ortaya çıktı'Casusluk iddiası' soruşturması... Metin Gürcan'la ilgili görüntüler ortaya çıktı#Casusluk
9.5 milyar dolar ile rekor kırdı Uyarı geldi9.5 milyar dolar ile rekor kırdı! Uyarı geldi#Kripto Para Piyasaları
Şaşırtan karar Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...Şaşırtan karar! Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...#Yunanistan
Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadıKraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı#Kate Middleton
Ne giyeceğime bile kocam karar veriyorduNe giyeceğime bile kocam karar veriyordu#Paulina Porizkova
Delta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonyada vakalar nasıl bitme noktasına geldiDelta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonya'da vakalar nasıl bitme noktasına geldi?#Covid-19
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler infial yaratmıştı... Bakanlık harekete geçti

#Gaziantep#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ceza
Görüntüler infial yaratmıştı... Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir babanın 2 aylık bebeğine uyguladığı şiddet sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep’te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Görüntülerin, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığın ilgili birimlerince gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba, adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil