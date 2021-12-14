Görüntüler hızla yayıldı! Endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Sahte içki kâbusu geri döndü 10 kişi hayatını kaybettiSahte içki kâbusu geri döndü! 10 kişi hayatını kaybetti#Sahte İçki
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
Sahte doçent skandalında yeni detaylar Her şeyi itiraf ettiSahte doçent skandalında yeni detaylar! Her şeyi itiraf etti#Aksaray
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'#Yabancı Futbolcular
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Kuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldülerKuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldüler!#Kuraklık
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler hızla yayıldı! Endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

#Küçükçekmece#Kılıç#Oyuncak
Görüntüler hızla yayıldı Endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., DHA'ya konuştu. Anne Kadriye G. "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

Haberin Devamı

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı. Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı. 

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Haberin Devamı

Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, "Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, "Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu. Ailesi ile o sokakta yürüyüş yapan bir kişi "Karşıma çıksa nasıl önlem alırım bilmiyorum ama çocuklarım ve eşimle beraberim. Karşıma çıkarsa onları korumak için adamın üzerine atlar canımı ortaya atarım" dedi. 

Görüntüler hızla yayıldı Endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

"OYUNCAK OLDUĞU APAÇIK ORTADA"

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı.

Hamza G.'nin annesi Kadriye G., "Hamza'nın kardeşleri onunla birbirlerine vuruyordu. Hamza'ya al bunu çöpe at dedim. Plastik bir materyalden yapılmış bir oyuncak bunun öyle olduğu videoda gözüküyor. Hamza ama çöpe atarken oynaya oynaya götürmüş onu elinden. Bu kadar olaydan sonra halkın endişe etmesine de bir şey diyemiyorum ama bunun da oyuncak olduğu ayan beyan ortada. Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum ,4 yaşındaki kız kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü bunu atın dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür çöpe at'. Bu oyuncağı ben saklamıştım" dedi.

"KARDEŞLERİM BİRBİRİNE VURDUĞU İÇİN ANNEM BANA OYUNCAK KILICI ÇÖPE ATMAMI SÖYLEDİ"

Haberin Devamı

Görüntülerdeki Hamza G. ise "Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" diye konuştu. 

Görüntüler hızla yayıldı Endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'OYUNCAK' OLDUĞUNU ANLADI

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G.ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı, plastik olduğu anlaşıldı.

Gözden Kaçmasın

Görüntüler infial yaratmıştı Asansördeki dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Asansördeki dehşeti anlattıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Sahte içki kâbusu 5 ilden peş peşe acı haberler geldi: 10 kişi hayatını kaybettiSahte içki kâbusu! 5 ilden peş peşe acı haberler geldi: 10 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Kılıç#Oyuncak

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris