Görüntüler gündem olmuştu! YÖK harekete geçti

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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

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Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde yaşanan pankart tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, sosyal medyada kurumsal itibarı hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, üniversitenin tüm mezunların bu özel gününü sorunsuz ve onurlu bir şekilde kutlamayı hedeflediği ifade edilerek, bazı öğrencilerin pankart açması, bazılarının buna tepki göstermesi ve engelleme girişiminde bulunmasının mezuniyet sevincini gölgelediği kaydedildi.

Yeditepe Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana Anayasa'nın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe bağlı kaldığı belirtilen açıklamada, öğrencilerin inanç özgürlüğünün teminatı olunduğu, hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesinin veya temel haklarının engellenmesinin doğru bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kurumun adını inanç veya din karşıtlığıyla yan yana getirmeye çalışmanın köklü geçmişe ve evrensel eğitim anlayışına yapılmış açık bir haksızlık olduğu belirtilerek, üniversitenin Anayasa'nın güvence altına aldığı inanç ve düşünce özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine her zaman bağlı kaldığı vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığı belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler arasında yaşanan durumun pankartta yer alan Kur'an-ı Kerim ayetine değil, kişiye yönelik olduğu yönünde olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, buna karşın pankarta gösterilen tepki ve pankartın görünüşünü engelleme girişiminin üniversitenin değerleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlığın kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Bazı sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi üniversitenin İslam dini karşıtı bir duruş veya tutumunun bulunmadığı ifade edilen açıklamada, yerleşkedeki ana binaların giriş kapılarında üniversitenin kurulduğu günden bu yana Kufî harflerle "ALLAH (C.C.)" ve "Muhammed (S.A.V.)" yazılarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, halen yargı aşamasında bulunan bir ceza davasıyla ilgili herhangi bir görüş veya açıklama yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

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Olayla ilgili gerekli idari incelemenin derhal başlatıldığı belirtilen açıklamada, gelecekteki mezuniyet törenlerinde benzer olayların yaşanmaması için ilgili protokol ve kuralların gözden geçirileceği, Yeditepe Üniversitesi'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç ve düşünce özgürlüğünün en güçlü güvencelerinden biri olmaya devam edeceği bildirildi.