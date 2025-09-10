×
Gündem Haberleri

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Yakalandılar

Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın, uyardığı araçtan inen kişiler tarafından darbedilmiş, olayın görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, baba oğul olduğu belirlenen şehir eşkıyalarının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı - kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı.

9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti.

Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır.

İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor.

Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir.

“Kadına Kalkan Elleri Durdurmaya Kararlıyız”

Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız.

