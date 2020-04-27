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Cemil ÖZDEMİR/DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Akılalmaz anlar! Adım atacak yer yok…

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Akılalmaz anlar! Adım atacak yer yok…
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Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti.

Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı.  Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. 

Akılalmaz anlar Adım atacak yer yok…

Akılalmaz anlar Adım atacak yer yok…


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