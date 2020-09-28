Görüntüler Fener Gölü'nden! Güzellikleriyle büyülediler

İzmit Körfezi’ni mesken tutan ve ardından da Körfez ilçesinde bulunan Fener Gölü’nde ilk defa görülen flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Göç eden kuşların dinlenmek ve beslenmek amacıyla konakladığı Fener Gölü’ndeki flamingolar fotoğraf tutkunları tarafından görüntülendi. Çok sayıda fotoğrafçı ellerinde fotoğraf makineleri ile bu güzel anı ölümsüz hale getirdi.

