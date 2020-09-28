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KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Görüntüler Fener Gölü'nden! Güzellikleriyle büyülediler

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Görüntüler Fener Gölü'nden! Güzellikleriyle büyülediler
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi sahilinde bulunan Fener Gölü’ne gelen flamingolar güzellikleriyle görenleri etkiledi.

İzmit Körfezi’ni mesken tutan ve ardından da Körfez ilçesinde bulunan Fener Gölü’nde ilk defa görülen flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Göç eden kuşların dinlenmek ve beslenmek amacıyla konakladığı Fener Gölü’ndeki flamingolar fotoğraf tutkunları tarafından görüntülendi. Çok sayıda fotoğrafçı ellerinde fotoğraf makineleri ile bu güzel anı ölümsüz hale getirdi.

Görüntüler Fener Gölünden Güzellikleriyle büyülediler

Görüntüler Fener Gölünden Güzellikleriyle büyülediler

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