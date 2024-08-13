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Görüntüler infial yaratmıştı: Tepkilerin odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı

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#Konya#Baba#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 14:58

Konya'da gittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp, yere fırlatan baba R.D. (36), ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

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Olay, cuma günü Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. R.D., ailesiyle komşularının düğününe gitti. Düğün sırasında R.D.'nin oğlu M.H.D. yanlarından ayrılıp, gözden kayboldu.

Görüntüler infial yaratmıştı: Tepkilerin odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı

Aile fertleri, bir süre salon içinde aradıkları çocuklarını salonun bahçesinde buldu. R.D., oğlu M.H.D.'yi bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı. Bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntüler infial yaratmıştı: Tepkilerin odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Olayın basında yer alması sonrası harekete geçen polis ekipleri, dün R.D.'yi gözaltına aldı. R.D., polise verdiği ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

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Görüntüler infial yaratmıştı: Tepkilerin odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.D., adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. M.H.D. hakkında da 'basit tıbbi müdahaleyle yaralanma' raporu verildiği belirtildi.

Görüntüler infial yaratmıştı: Tepkilerin odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı

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#Konya#Baba#Darp

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