GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ Tekme ve sopalarla dÃ¶vÃ¼len genÃ§ yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti

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Olay, 2 EylÃ¼lâ€™de saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesiâ€™nde meydana geldi. ErtuÄŸrul Samed Candere ile bir grup arasÄ±nda laf atma nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Candere, aldÄ±ÄŸÄ± tekme ve sopa darbeleri nedeniyle yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

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Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan Isparta Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Candere'nin, beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi belirlendi. ErtuÄŸrul Samed Candere, bu sabah hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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Polis tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmada, kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Oktay GÃ¶zcÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli GÃ¶zcÃ¼ ilk ifadesinde, Candere'nin iÅŸ yeri Ã¶nÃ¼ne gelerek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na laf attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in araya girdiÄŸini, Candere'nin eline aldÄ±ÄŸÄ± sopayla dÃ¼kkan Ã¶nÃ¼ne gelip kendisine vurduÄŸunu, bunun Ã¼zerine kendisini savunmak iÃ§in sopayla 1 kez vurduÄŸunu kaydetti. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Oktay GÃ¶zcÃ¼, tutuklandÄ±.

O ANLAR KAMERADA

ErtuÄŸrul Samed Candere'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kavga, cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde iki elinde sopa bulunan Candere ile karÅŸÄ±daki grup arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, tekme ve sopayla dÃ¶vÃ¼len Candere'nin yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar yer alÄ±yor. Olay yerinde bulunan bir kiÅŸinin ise Candere'ye mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.