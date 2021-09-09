Görüntüler dehşete düşürmüştü! Esenyurt'ta kadınları darbeden şüphelilerden biri tutuklandı

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir Gödek ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine doğru yürümeye başladı. 2 kadın evlerinin önüne geldikleri sırada, bir otomobilin içinde bekleyen 5 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan kişilere karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobilden inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını darbetti. Saldırganlar daha sonra 2 kadına tekme, tokat ve yumrukla saldırdı. Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen Gödek'in annesi de saldırganların darbelerine maruz kaldı. Şiddet anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saldırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 SALDIRGAN TUTUKLANDI, 2 SALDIRGAN ARANIYOR

Olay sonrası kayıplara karışan Mustafa Gültekin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gültekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

"HERKES KULAĞINI KAPATTI"

Darp edilen Nehir Gödek, "Bugüne kadar ben hep 'Bana bir şey olmaz. Ben karşılığını veririm' derdim. Hiçbir şey yapamıyorsam 'İmdat' diye bağırıp kendimi kurtarırım diye düşünürdüm. Öyle olmadı. İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı. Sesimi duymak isteyenler var. Lütfen yanımda olsunlar. Canımın tehlikede olduğunun farkındayım" diye konuşmuştu.

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