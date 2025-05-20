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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet: 3 şüpheli tutuklandı

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#Muğla#Fethiye#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 09:34

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet: 3 şüpheli tutuklandı

Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet: 3 şüpheli tutuklandı

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet: 3 şüpheli tutuklandı

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#Muğla#Fethiye#Kadına Şiddet

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