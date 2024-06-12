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Görüntüler dehÅŸete düÅŸürmüÅŸtü! Adana'daki kaçak hayvan kesimine 148 bin 997 lira ceza

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#Adana#Adana Haberleri#Hayvan Kesimi
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ Adanadaki kaÃ§ak hayvan kesimine 148 bin 997 lira ceza
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:32

Adana'da denetim sÄ±rasÄ±nda kaÃ§ak ve usulsÃ¼z hayvan kesimi yapÄ±lan bir iÅŸ yerine 148 bin 997 lira idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

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Seyhan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, saat 13.45 sÄ±ralarÄ±nda Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Seyhan Belediyesi zabÄ±ta ekipleriyle yapÄ±lan kontroller neticesinde MirzaÃ§elebi Mahallesi MirzaÃ§elebi Sokakâ€™ta faaliyet gÃ¶steren bir iÅŸ yerinde kaÃ§ak ve usulsÃ¼z ÅŸekilde hayvan kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ä°ÅŸ yeri sahibi Ä°brahim Halil ÅžanlÄ± (19) hakkÄ±nda TarÄ±m Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iÅŸ yerinin faaliyeti durduruldu.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ Adanadaki kaÃ§ak hayvan kesimine 148 bin 997 lira ceza

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#Adana#Adana Haberleri#Hayvan Kesimi

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