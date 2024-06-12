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Seyhan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, saat 13.45 sÄ±ralarÄ±nda Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Seyhan Belediyesi zabÄ±ta ekipleriyle yapÄ±lan kontroller neticesinde MirzaÃ§elebi Mahallesi MirzaÃ§elebi Sokakâ€™ta faaliyet gÃ¶steren bir iÅŸ yerinde kaÃ§ak ve usulsÃ¼z ÅŸekilde hayvan kesimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ä°ÅŸ yeri sahibi Ä°brahim Halil ÅžanlÄ± (19) hakkÄ±nda TarÄ±m Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iÅŸ yerinin faaliyeti durduruldu.

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