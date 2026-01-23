Görüntüler infial yarattı! 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire için tutuklama kararı

Haberin Devamı

Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin Bozoklar adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildi.

BAŞINA DEFALARCA VURDU

Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin’in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay ise 5 gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık’ın bebeği darbettiği tespit edildi.

HASTANEDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bağrıyanık’ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Hakkında, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı.

TUTUKLAMA KARARI

Duruşmada Deniz Esin Bozoklar’ın ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilen duruşma, 19 Şubat’a ertelendi.