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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Kedi düşmanı tutuklandı

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#Küçükçekmece#Kedi#Kedi Düşmanı
Görüntüler büyük tepki toplamıştı Kedi düşmanı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 17:10

İstanbul Küçükçekmece'de Aytun Koyuncu isimli kişinin oturduğu sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.

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Küçükçekmece'de sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kedi düşmanının komşusu konuştuKüçükçekmece'de özel bir sitede oturan Aytuğ Koyuncu bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uyguladı. Koyuncu'nun komşuları şiddet olayın tek seferlik olmadığını geçmişte birçok kez yaşandığını belirtti. Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, "Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. 'Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum' diyor. Biz siteden ayrılmasını ve ceza almasını istiyoruz" dedi.
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#Küçükçekmece#Kedi#Kedi Düşmanı

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