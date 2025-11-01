×
Görüntüler büyük tepki çekti! Çocuğunu 'istemiyorum seni, defol' diyerek itti... İnceleme başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 15:54

Mersin'de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de bir kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap” dedikten sonra çocuğu ittiği, "İstemiyorum seni defol" dediği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi.

Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

