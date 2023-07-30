Görüntüler büyük tepki çekmişti... Zeytin tankındaki şahıs tutuklandı

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde bunu eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.

TANKIN İÇİNDEKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Savcılık ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.