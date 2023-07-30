×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler büyük tepki çekmişti... Zeytin tankındaki şahıs tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Zeytin#Manisa#Tutuklama
Görüntüler büyük tepki çekmişti... Zeytin tankındaki şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 17:55

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde bunu eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.

TANKIN İÇİNDEKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Savcılık ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytin#Manisa#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!