×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler büyük tepki çekmişti... Müşteri kılığına girip Martı Tag sürücüsünü alıkoydu! 'Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur'

Güncelleme Tarihi:

#Taksici Saldırısı#Martı Tag#Ankara
Görüntüler büyük tepki çekmişti... Müşteri kılığına girip Martı Tag sürücüsünü alıkoydu Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 14:02

Ankara'da, yolcu taşıma platformu "Martı Tag" sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği Martı Tag aracının sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksici yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anlara kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Sincan'da meydana gelen olayda, müşteri kılığına giren bir taksici, akıllı cep telefonu uygulaması "Martı Tag" üzerinden çağırdığı otomobile bindi. Araçtan zorla indirmeye çalıştığı sürücünün kendisine direnmesi üzerine tehditlerinin dozunu artıran saldırgan, telefonla aradığı arkadaşları tarafından aracın önünün kesilmesini istedi. Yaşadığı durum karşısında korkan Martı sürücüsünün üzerine gitmeye devam eden taksi şoförünün saldırı anları anbean araç kamerasına yansıdı. Saldırganın görüntülerde şu sözleri söylediği duyuldu:

"Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun. Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak'a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi. Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun. Bekle bakalım."

Haberin Devamı

Görüntüler büyük tepki çekmişti... Müşteri kılığına girip Martı Tag sürücüsünü alıkoydu Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur

Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

 

MARTI TAG KURUCUSU ÖKTEM'DEN TAKSİCİLERE TEPKİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara'ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" ifadelerine yer verdi.

Görüntüler büyük tepki çekmişti... Müşteri kılığına girip Martı Tag sürücüsünü alıkoydu Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı bir olayda ise, Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksici Saldırısı#Martı Tag#Ankara

BAKMADAN GEÇME!