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Görüntüler büyük beğeni toplamıştı! Türkiye'nin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

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#Baba#Yemek#İşçi Baba
Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 16:27

İzmir'de gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü. Baba İbrahim Kale, yaptığı açıklamada, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Kale, "Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

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Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Baba İbrahim Kale, yaptığı açıklamada, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

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"İŞ YERİ BİRKAÇ AY MÜSAADE ETTİ AMA SONRA ÇIKARILDIM"

Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, "Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

SABAH SOBAYI YAKIP EVDEN ÇIKIYORUM

Kale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

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Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

"PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

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Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su Kale ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.

Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten Yağmur Su, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Uçakları çok sevdiğini anlatan Yağmur Su, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.

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Ev işlerinde ablasıyla babasına yardım eden 7 yaşındaki Yusuf Kale de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

Görüntüler büyük beğeni toplamıştı Türkiyenin konuştuğu babadan yürek burkan açıklamalar: Birkaç ay müsaade edip işten çıkardılar

 

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#Baba#Yemek#İşçi Baba

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