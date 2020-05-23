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Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Görüntüler Bursa'dan! Mağaraya girip yarasayı öptü

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Corona virüsün insanlara nasıl bulaştığı araştırmaları sürerken, Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

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  • Bursada yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
  • Bursada yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
  • Bursada yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
  • Bursada yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

"Corona virüs yarasalardan mı bulaştı" tartışmaları sürerken Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.

Bir çok vahşi ve tehlikeli hayvanlarla videolar çeken Sargın, bu defa yarasalarla ilgili video çektiğini söyledi. Eline aldığı hayvanları korkusuzca seven Sargın; onları uzun süre inceleyip sonra doğal yaşamına geri saldı. Bir çok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.

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