Görüntüler beğeni toplamıştı... Bakan Yerlikaya'dan polis memuruna tebrik

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum.

Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir.

Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

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Allah ayağınıza taş değdirmesin.