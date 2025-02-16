×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler beğeni toplamıştı... Bakan Yerlikaya'dan polis memuruna tebrik

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Köprü#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan otomobili fark ederek aracı köprü çıkışına kadar ittiren polis memurunu tebrik etti. O anların görüntüsünü paylaşan Yerlikaya, "Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.

Görüntüler beğeni toplamıştı... Bakan Yerlikayadan polis memuruna tebrik

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum.

Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir.

Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Görüntüler beğeni toplamıştı... Bakan Yerlikayadan polis memuruna tebrik

Görüntüler beğeni toplamıştı... Bakan Yerlikayadan polis memuruna tebrik

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Köprü#Trafik

BAKMADAN GEÇME!