Görüntü eski, mesaj yeni: Kurt sofrasında size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin ardından yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir görüntüsüyle video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya yer verdi. Erdoğan’ın paylaştığı videoda, “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer aldı.

ALTUN: TUZAKLARI BAŞLARINA GEÇİRDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan’ın videosunu paylaşarak, “O günden bugüne, Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir” dedi. Altun, “Ne demişti Cumhurbaşkanımız: Bir keresinde kendisine de söyledim; ‘Bu işlerde daha yenisin’ dedim; ‘Cezayir’de Ruanda’da, Afrika’da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.’ Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Erdoğan’ın Macron’un omuzuna elini koyduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak, “Sözü uzatıp kendimizi yormayalım” notunu düştü.

Birçok AK Partili de Erdoğan’ın videosunu retweet etti.