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"Görüntü çekiyorsunuz" diyerek cankurtarana saldırdı! Samsun'da jandarmadan biber gazlı müdahale

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#Samsun#Cankurtaran#Saldırı
Görüntü çekiyorsunuz diyerek cankurtarana saldırdı Samsunda jandarmadan biber gazlı müdahale
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:55

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, psikolojik durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle denizden çıkarılmaya çalışılan kadının erkek arkadaşı, görevli cankurtaranı iterek yere düşürdü. Sahilde cankurtaranlar ile grup arasında çıkan arbedeye jandarma ekipleri biber gazı sıkıp havaya ateş açarak müdahale etti.

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Soner B., kız arkadaşı Aleyna T. ve Elzem Ü. 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Sahili’ne yüzmeye gitti. Birlikte yüzüp içki içen Aleyna T. ile Soner B., bir süre sonra tartışmaya başladı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Aleyna Ç., bölgeye gelen jandarma ekiplerine sadece tartıştıklarını ve şikayetçi olmadığını söyleyip tekrar yüzmeye gitti. Elzem Ü.’nün, jandarma ekiplerine Aleyna Ç.’nin babasını yeni kaybettiğini ve psikolojisinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine bölgeye cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerinin Aleyna T.’yi denizden çıkarmaya çalıştığı sırada, iddiaya göre Soner B., görüntü çektiğini gördüğü başka bir cankurtaranı iterek yere düşürdü. Taraflar arasında çıkan arbedede jandarma ekipleri, biber gazı kullanıp havaya ateş açarak müdahale etti.

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Taraflar jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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