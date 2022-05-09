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Görünce şaşkına döndüler! 'Hayatımda ilk kez...'

#Muş#Kar Yağışı#Hava Durumu
Görünce şaşkına döndüler Hayatımda ilk kez...

Türkiye’nin farklı illerinden Muş’a gelen doğa tutkunu fotoğraf sanatçıları, 2 bin 645 rakımdaki Kurtik Dağı bölgesinde metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini fotoğrafladı.

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İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere çok sayıda kentten 18 kişilik kafileyle gelen fotoğraf severler, Muş’un tarih, kültür ve coğrafyasını fotoğraflıyor. 9 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda biriken kar kütlelerini fotoğraflayan doğa tutkunları, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Mayıs ayında ilk defa yaklaşık 5 metre karla karşılaşan fotoğraf severler, karların arasında yürümenin tadını çıkardı.

İlk Fotoğraflar

9 ilden Muş’a geldiler, gördükleri karşısında şaşkına döndüler 9 ilden Muş’a geldiler, gördükleri karşısında şaşkına döndülerHaberin Tüm Görselleri

“5-6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE İNANILMAZ DERECEDE KAR VAR”

Türkiye’nin her yerinden doğaseverlerle Muş’a geldiklerini ifade eden kafile sorumlusu dağcı ve fotoğraf sanatçısı Faruk Gülsen, “Her yıl mayıs ve kasım aylarında gelmekteyiz. Muş’un ekosistemi, doğal yapısı, coğrafik yapısı, kültürel folklorik yapısı, yemek kültürü ve yaşamsal hayatını görmek için geliyoruz ve fotoğraflıyoruz. Bu çektiğimiz fotoğrafları da dünyaya paylaşıyoruz. Gelen arkadaşlar bu yöreyi çok merak ettikleri için yıllarca kapalı olduğundan dolayı gelememişlerdir. 2 bin 150 rakımlı Turnalar Gölü mevkisindeyiz. Şu anda 5-6 metre yüksekliğinde inanılmaz derecede kar var. Arkadaşlar şaşırdılar. Diğer taraf zaten kardan dolayı kapalı. Orada daha fazla kar var. Bunları görüntüledik, fotoğrafladık” dedi.

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Görünce şaşkına döndüler Hayatımda ilk kez...

“BU KADAR KARI TELEVİZYONLARDA GÖRÜYORDUK, ŞİMDİ CANLI GÖRDÜK”

İstanbul’dan Muş’a ikinci kez geldiğini kaydeden fotoğraf sever Özlem Altan da, “Sonbaharda da geldim. O zaman da ayrı bir güzelliği vardı. Bu mevsimde de apayrı bir güzelliği var. Bence insanlar nefes almak değil de yaşamak istiyorsa mutlaka Muş’a uğramalı ve bu coğrafyayı yaşamalı, hissetmeli. Görsel olarak çok karın arasında yürüyüş yaptık. Bu kadar karı televizyonlarda görüyorduk şimdi canlı gördük” ifadelerini kullandı.

Görünce şaşkına döndüler Hayatımda ilk kez...

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“HAYATIMDA İLK KEZ MAYIS AYINDA BÖYLE KAR KÜTLESİ GÖRDÜM”

Antalya’dan gelen doğa tutkunu Deniz İlhan ise soğuk havaya rağmen çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu ikinci gelişim. Daha önce sonbaharda gelmiştim. Baharı da ayrı bir güzel. Dağlardaki karların içinden yürümek çok güzel. Yıllar önce çocukluğumda yapmıştım. Yıllar sonra ilk kez karların arasından yürüyüş yapıyorum. Pekmezle karı karıştırıp yedik. Bu büyük bir mutluluk. Metrelerce karın içerisinden geçtik. Burası çok özel bir yer. Herkesin gelip yaşamasını isterim. Hayatımda ilk kez mayıs ayında böyle kar kütlesi gördüm. Herkes bunu tatsın” diye konuştu.

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#Muş#Kar Yağışı#Hava Durumu

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