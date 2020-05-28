Görümcesinin altın ve para kasasını çaldırdı! 100 güvenlik kamerası incelendi ve...

Olay, 22 Mayıs Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte Karataş ilçesindeki yazlığına giden Sezen N., çiçeklerini sulaması için evinin anahtarını alt kattaki komşusuna verdi. Komşusu, çiçekleri sulamak için eve çıktığında kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapının alt kilidinin anahtarla açıldığını, üst kilidinin ise kırıldığını tespit edince çalışma başlattı. Bölgedeki 100 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, olay yerine yakın caddede trafikte ters istikamette ilerleyen beyaz bir otomobilden şüphelendi. Gözaltına alınan araç sahibi İsmail P., ifadesinde otomobilini Süleyman A.(26) ve Mehmet A.'ya (32) kiralandığı söyledi. Gözaltına alınan bu kişiler de otomobili Ahmet Aktürk'e (24) verdiklerini ileri sürdü.

ŞÜPHELİLER HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet Aktürk, emniyetteki sorgusunda, Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt (49) ile birlikte Sezen N.'nin evindeki içerisinde altın ve para olan çelik kasayı çaldıklarını itiraf etti. Polis, Bülent Ünal ve Ziver Akkurt'u da gözaltına aldı. Ünal'ın emniyetteki sorgusunda, yakın arkadaşı Fatma Sakar'ın olay günü kendisini telefonla aradığını, görümcesi Sezen N.'nin evindeki çelik kasanın içerisinde 160 bin liralık ziynet eşyası ve nakit paranın olduğu söyleyip, evin anahtarını verdiğini anlattı. Ünal, bunun üzerine arkadaşları Ahmet Aktürk ve Ziver Akkurt'u yanına alarak kapının alt kilidini anahtarla açtığını ancak üst kilidin anahtarı olmadığı için levyeyle kırdıklarını, açamayınca çelik kasayı da alarak evden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine Fatma Sakar da gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI DA KESİLDİ

Olayı gerçekleştiren Bülent Ünal, Ziver Akkurt ile Ahmet Aktürk'ün çaldığı kasayı bagaja sığmayınca otomobilin arka koltuğuna koyduğu, ön koltuğa 3 kişi oturmaları nedeniyle şüpheliler hakkında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası da uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ünal, Ziver Akkurt, Ahmet Aktürk ile Fatma Sakar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Süleyman A, ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla, İsmail P. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çalınan altınların bir kısmı sahibine teslim edildi.