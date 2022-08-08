Görülmeyeni görecek! Milli gözcü TOGAN göreve başladı

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TOGAN’ın envantere girişini, sosyal medya hesabından duyuran Demir, “Milli mühendislik çözümlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun” açıklamasını yaptı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, “Milli gözcü İHA’mız TOGAN, sahip olduğu özellikleri ile görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek” dedi.

GECE-GÜNDÜZ

Kabul testlerini başarıyla geride bırakarak göreve başlayan STM TOGAN, taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip. Otonom şekilde havada görev değişimi/devri yapabilen TOGAN, operatörlere gece-gündüz kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sunuyor. Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor.