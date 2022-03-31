Görme engelliye pusula şablonu

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Yasaya eklenen maddeye göre sandık kurullarında artık, “görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon” bulunacak. Görme engelliler, yanlarında refakatçi olmadan oy kabinine girerek şablon üzerinden tercih yapabilecek. Önerge sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, şunları söyledi:

220 BİN SEÇMEN VAR

“YSK kayıtlarına göre 110 bin civarında görme engelli seçmen, bizim araştırmalarımıza göre de 220 binin üzerinde görme engelli seçmen var. Tabii, bu kardeşlerimiz oy kullanıyorken mevcut düzenlemede refakatçiyle kullanıyordu... Engellilerin oy kullanmasında teknolojik ne gerekli envanter varsa o noktada yardımcı olunması noktasında taraf devletlere yükümlülük getirmiştir BM sözleşmesi. Görme engelli kardeşlerimiz refakatçi dışında, isterlerse oyunu şablon vasıtasıyla kullanabilecek.”