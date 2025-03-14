×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Güncelleme Tarihi:

#Dilenci#Zabıta#Para
Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 12:29

Eskişehir’de zabıta ekipleri tarafından cami önünde görme engelli taklidi yaparak dilenen İ.M.’nin (54) üzerinden 32 bin 15 lira çıktı. Paraya el konulurken, dilencilik suçundan İ.M.’ye adli para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde görme engelli taklidiyle dilencilik yapan İ.M.’yi bir süre takip ettikten sonra yakaladı. Çarşı Zabıta Amirliği’nde yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir’den geldiği ve farklı şehirlerde de dilendiği belirlendi. Dilenci İ.M.’nin üzerinden yapılan aramada ise 32 bin 15 lira bulundu.

Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

İ.M.’nin üzerinden çıkan paralara el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı.

Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Haberin Devamı

Zabıta ekipleri, dilencinin halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirterek, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Görme engelli taklidi yaparak dileniyordu... Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilenci#Zabıta#Para

BAKMADAN GEÇME!