Görme engelli obez köpek 'Mia', pilates ve yüzmeyle zayıflıyor! 'Sürekli yemek yiyip yatmak istiyordu'

Ankara'da yaşayan Ömür Ersoy'un 2020 yılında sahiplendiği köpeği 'Mia', mart ayında geçirdiği kanlı ishal hastalığı sonrası bulaşan virüs ile görme yetisini kaybetti. Hastalığının ardından hareketleri kısıtlanan ve düzensiz beslenen Mia, 5 ayda 2 kilodan 6,5 kiloya kadar ulaştı. Ardından Ersoy, köpeği Mia'nın fazla kilolarına vermesi için veterinere başvurdu. Veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde kilo verme sürecine alınan Mia'ya diyet programı uygulandı. Ardından pilates ve yüzme terapileri başlayan Mia, kilo vermeye başladı.

'MİA, SÜREKLİ YEMEK YİYİP YATMAK İSTİYOR'

Ömür Ersoy, köpeğinin kaptığı virüs sonrası görme engelli kaldığını belirterek, "Mia 2020 yılında doğdu, 5 senedir bende. Bu mart ayında evimize gelen bir misafire devamlı havladığını ve rahatsızlık duyduğunu fark ettik. Hemen doktora götürdük. Burada artık Mia'nın gözlerinin görmediğini öğrendik. Şeker hastalığından şüphelenilerek kortizon tedavisi uygulandı. Farklı veterinerlere de başvurduk. Mia'nın bir virüs kaparak bu hale geldiğini öğrendik. Gözlerini artık kaybetmişti. Dışarıda gözlerinin görmediği çok belli fakat evde belli olmuyor. Bu süreçte gözlerinin görmemesi Mia'nın hareketlerini sınırladı. Artık gezmek ve yürümek istemiyor. Sürekli yemek yiyip yatmak istiyor. Mia, 5 ayda 2 kilodan 6,5 kiloya ulaştı. En sonunda diyet programına başladık. İlk seans sonrası bile hareketlenmelerine başladı. Önce hiç hareket etmiyordu; şimdi koşarak, zıplayarak geliyor. Yani iyiyiz. İnşallah bir sonuç alacağız. İnşallah tedavimiz başarılı olacak" diye konuştu.

'İLK SEANSTA 100 GRAM VERDİ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli ise Mia ile ikinci seanslarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Mia yaklaşık 5 yaşında ve birazcık da yanlış beslenmeye bağlı olarak aşırı kiloları var. Kiloya bağlı olarak da yürüme güçlüğü, solunum problemi, çok hızlı yorulma gibi sağlık problemleri de yaşıyor. Uzunca bir süre bazı sağlık problemlerinden dolayı tedavi görüyor ve bu dönemde de maalesef ki yanlış beslenme ve hastalığına bağlı olarak görme kaybı yaşadığı için hareketleri çok daha kısıtlı oluyor. Şimdi genel durumunu kontrol altına alıp bazı ilaç takviyeleri ile destekliyoruz. Aynı zamanda da pilates ve yüzmeye başladık. Çok kontrollü bir şekilde kilo verip tekrardan eski sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Mia, ilk seansına geldiğinde 6 kilo 450 gramdı. Bugün ikinci seans. Seansa girmeden önce tekrardan bir tartımını yaptık. 100 gram vermişiz. Zaten amacımız hızlı kilo vermesi değil, sağlıkla yavaş yavaş kilo vermesi" diye konuştu.