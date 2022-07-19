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Görme engelli Kenan Baş'a darp! Çevredekiler kurtardı

#İstanbul#Ataşehir#Görme Engelli
Görme engelli Kenan Başa darp Çevredekiler kurtardı

İstanbul Ataşehir'de görme engelli Kenan Baş (36), tanımadığı biri tarafından tekme tokat darbedildi. Aldığı darbelerle yere yığılan Baş, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayetini geri alması için tehdit edildiğini söyleyen Kenan Baş, "Serbest kaldı. Can güvenliğim yok" dedi.

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İddialara göre Kenan Baş (36), yıllar önce geçirdiği ameliyat sonrasında yapılan yanlış tedavi nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ataşehir'de ev olarak kullandığı bir dükkanda yaşayan Baş, 12 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında ekmek ve çekirdek almak için dışarı çıktı. Yaşadığı yerin yakınındaki fırına giderken Baş'ın koluna tanımadığı biri girdi. Daha sonra tanımadığı kişi, Baş'ı rahatsız ederek takip etmeye başladı.

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Fırının ardından bakkala giren Baş, aldığı ürünün parasını verirken, biraz önce kendisini takip eden kişi de içeri girdi. Kenan Baş'a aldığı ürünleri poşete koyarak bakkaldan ayrılacağı sırada tanımadığı kişi tekme ve tokatla saldırdı. Bakkaldakilerin müdahalesine rağmen saldırgan Baş'a tekme atmaya devam etti. Kenan Baş aldığı darbelerle yere düştü. Bir süre sonra bakkalın sahibi ve müşteriler, alkollü olduğu iddia edilen saldırganı durdurarak dışarı çıkardı. Tanımadığı kişi tarafından darbedilen Baş, saldırgandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

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Görme engelli Kenan Başa darp Çevredekiler kurtardı

"SALDIRGAN SERBEST KALDI, CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Şikayetini geri alması için tehdit edildiğini söyleyen Kenan Baş, "Fırından ekmeğimi aldıktan sonra bakkala gittim. Bakkaldan bir çekirdek alıp tekrar evime dönecektim. O esnada saldırıya uğradım. Bakkalın içerisindeki insanlar ayırmaya başladı. Polis, yarım saat sonra geldi. Suç duyurusunda bulunduk. Serbest kaldı. Mahkeme hala devam ediyor ama şikayetimi geri almam için tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Ne yapmam lazım? Kime başvuracağım? Adalet olmuş olsaydı o saldırganı bırakmazlardı" diye konuştu.

Görme engelli Kenan Başa darp Çevredekiler kurtardı

"KESİNLİKLE TANIMIYORUM, NİYE SALDIRDIĞINI DA BİLMİYORUM"

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Saldırganı kesinlikle tanımadığı belirten Kenan Baş, "Bir nedeni, bir sebebi yok. Alkollüymüş sözde. Alkollü olmasının arkasına sığınarak insanlara saldırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Adam direkt koluma girdi. Darbetmeye başladı. Tokat atıp yerde tekmeledi. Bakkaldakiler yardım etti" dedi.

Fırın çalışanı Üzeyir Ergen ise "Kenan Abi'yi biz yıllardır tanıyoruz. Hem komşumuz hem bir abi gibi sevdiğimiz biri. Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gerçekten çok üzücü durum. Yani neden yapar ki bir insan bunu? Ne isteyebilir bu insandan yani görme engelli birisi" diye konuştu.

Görme engelli Kenan Başa darp Çevredekiler kurtardı

SALDIRI KAMEREDA

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Görme engelli Baş'ın uğradığı tekmeli tokatlı saldırı bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bakkaldan alışveriş yapan Baş ücretini ödedikten sonra bir kişinin saldırısına uğruyor. Tekme ve tokatlarla saldırıya uğrayan Baş aldığı darbelerle yere yığılıyor. Bakkaldaki müşteriler araya girerek saldırganı uzaklaştırma çalışıyor. Bir kişi de Kenan Baş'ı yerden kaldırıyor.

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#İstanbul#Ataşehir#Görme Engelli

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