Görme engelli hamile kadın rögara düştü... Bulun bu sorumsuzları

Haberin Devamı

SAMSUN Atakum’da önceki gün, görme engelli ve hamile olan Gülderen Durna Dalgıç, görme engelli eşi Emrah Dalgıç ile yolda yürüdüğü sırada çalışma yapmak amacıyla kapağı açık bırakılan rögarın içine düştü. Emrah Dalıç da eşini kurtarmak isterken başını yere çarptı. Olayı gören çevredekiler engelli çiftin yardımına koşup rögara düşen Gülderen Durna Dalgıç’ı çıkarttı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı.

Emrah Dalgıç, hastanede yapılan tedavisinin ardından önceki akşam saatlerinde taburcu edildi. Hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç’ın ise doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çift rögar kapağını açık bırakan firmadan şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

Durna Dalgıç

‘BEBEĞİMİZİN KALP ATIŞLARI BAZEN AZALIYOR’

10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybeden Emrah Dalgıç, “Bastonu sağ tarafa atınca sola doğru ayağını atınca eşim birden düştü. O anda tuttum eşimi. Ben de bırakmadım. O direkt açık olan rögarın içine düştü. Ben de yüzüstü rögar kapağına kafamı vurdum. Firmanın çalışan elemanları, dubaların olduğunu söyledi. Yanımıza geldi, ‘Siz niye buradan geçtiniz?’ dediler. ‘Görme engelliyiz. Bizi uyaramıyor musunuz?’ dedim. ‘Lütfen eşimi çıkaralım’ dedim. Büyük korku içinde eşimi çıkarttık oradan. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor ülkemizde. Yani bunları gidermek için illa birinin canının mı gitmesi lazım? Herhangi birinin canına bir şey olmaması adına bu davanın peşini hiçbir şekilde, sonu ne olursa olsun bırakmayacağım” dedi. Eşinin ve bebeğinin son durumu hakkında da bilgi veren Dalgıç, “Bebeğimizin kalp atışları dinleniyor. Ara ara kalp atışları azalıyor. Bu şekilde devam ederse sezaryenle alınacağı söyleniyor. Korku içindeyiz. Bir an önce eşimin ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum” diye konuştu.