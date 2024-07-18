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Görme engelli çift, rögar kapağına düştü! O anlar kaydedildi

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#Samsun#Görme Engelli#Rögar Kapağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 11:37

Samsun’un Atakum ilçesinde görme engelli çift yolda yürüdüğü sırada açık olan rögar kapağının içine düştü. Hastanede tedaviye alınan hamile İngilizce öğretmeni Gülderen Durna’nın doğumhane servisindeki tedavisi sürerken, eşi Emrah Dalgıç ise taburcu edildi.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli ve hamile olan Gülderen Durna Dalgıç, görme engelli eşi Emrah Dalgıç ile yolda yürüdüğü sırada çalışma yapmak amacıyla açık bırakılan rögar kapağının içine düştü. Emrah Dalıç da bunun üzerine eşini kurtarmak isterken başını yere çarptı. Olayı gören çevredekiler engelli çiftin yardımına koşup, rögar kapağına düşen Gülderen Durna Dalgıç’ı çıkarttı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah Dalgıç, hastanede yapılan tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç’ın ise doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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#Samsun#Görme Engelli#Rögar Kapağı

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