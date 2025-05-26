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Görme engelli baba ve küçük kızının hayat mücadelesi! Kağıt toplayıcısı babaya minik kızı yol gösteriyor

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#Görme Engelli#Kağıt Toplayıcı#Engelli Hakları
Görme engelli baba ve küçük kızının hayat mücadelesi Kağıt toplayıcısı babaya minik kızı yol gösteriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 17:51

Adana'da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan yüzde 90 görme ve yüzde 36 işitme engelli Ali Dağ'a (40), okula gitmeyen kızı Hayrunisa (6) yol gösteriyor.

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Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan yüzde 90 görme ve yüzde 36 işitme engelli 4 çocuk babası Ali Dağ, atık toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Ali Dağ'a diğer çocukları Muhammet Samet (10) ile Fatma Ebrar'ın (7) okula gitmesi nedeniyle küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. 

KAĞIT TOPLAYARAK AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR 

Hayrunisa'nın okula başlamasıyla küçük çocuğu İbrahim Eren'in (4) kendisine eşlik edeceğini belirten Ali Dağ, ailesinin geçimini sağlamak için her gün erken saatlerde yola çıktığını anlattı. Hayrunisa'nın elini sıkıca tutarak yol gösterdiği Ali Dağ, kızının kendine hem kağıt toplarken yardım ettiğini hem de yol gösterdiğini söyledi.

Görme engelli baba ve küçük kızının hayat mücadelesi Kağıt toplayıcısı babaya minik kızı yol gösteriyor

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"TEK İSTEĞİM GÖZLERİMİN TEDAVİ EDİLMESİ"

Gözlerinin tedavi edilmesini isteyen Dağ, “Görme problemim 15-16 yaşlarımda başladı, zamanla daha da kötüleşti. Çok az bulanık görebiliyorum. Halimize binlerce kez şükür olsun. Gözlerimin tedavi edilmesini çok istiyorum, devletimden bu konuda yardım bekliyorum” dedi.

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#Görme Engelli#Kağıt Toplayıcı#Engelli Hakları

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