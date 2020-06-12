MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörme engelli adamın feci ölümü!
GeriGündem Görme engelli adamın feci ölümü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Görme engelli adamın feci ölümü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görme engelli adamın feci ölümü!
Abone Olgoogle-news

Denizli’de dördüncü kattaki evinin penceresinin önünde telefonla konuşan görme engelli şahıs, yaklaşık 12 metre yüksekten aşağı düşerek hayatını kaybetti. Polis, şahsın aşağı nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli olduğu öğrenilen Mehmet Tanıl A. (39), oturduğu binanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görme engelli adamın feci ölümü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Tanıl A.’yı hayata döndürmek için ambulans içinde yoğun çaba gösterirken, ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Mehmet Tanıl A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir inceleme yaptı. Polis Mehmet Tanıl A.’nın pencereden aşağı nasıl düştüğünü araştırıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle