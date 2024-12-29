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Goril yavrusu İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı! Bakanlık son durumunu paylaştı

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#İstanbul Havalimanı#Goril#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Goril yavrusu İstanbul Havalimanında yakalanmıştı Bakanlık son durumunu paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 11:51

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin "ufaklıktan haber var" mesajıyla paylaşım yapıldı.

Goril yavrusu İstanbul Havalimanında yakalanmıştı Bakanlık son durumunu paylaştı

Goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."

Goril yavrusu İstanbul Havalimanında yakalanmıştı Bakanlık son durumunu paylaştı

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#İstanbul Havalimanı#Goril#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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