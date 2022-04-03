‘Görgü öğretmeni kadrosu lazım’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otizmli çocukların devlet okullarında gerekli eğitimi alamadığını belirterek, ailelerin Milli Eğitim Bakanlığı’na tazminat davası açmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Programı’nda konuşan CHP Lideri, özetle şunları söyledi:

AKRANLARIYLA OLMALILAR

“Üzülerek ifade edeyim, kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz, görünmüyor bu aileler. Bumların saptanması gerekir. Ancak aile keşfederse aileye ulaşılabiliniyor. Zaten belirli aralıklarla çocuklarımızı doktora bile neredeyse götürmüyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iki temel bakanlık. Bu bakanlıklara görev düşüyor. TÜİK’in verileri düzenli alınmalı ve kamuoyuna yansıtılmalı. MEB bu çocuklarımıza eğitim için özel sınıflar mı açar, ki tam tersine diyorlar, ‘Akranlarıyla beraber aynı sınıfta olması gerekir’ diye... Öyle olursa çok daha verimli bir yapı ortaya çıkıyor.

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MEB FARKINDA DEĞİL

‘Görgü öğretmeni’ dedi bir hocamız, ilk defa duydum. Bu kadronun oluşturulması lazım. MEB henüz farkında değil. Evde engelli birisi varsa ve anne bakıyorsa mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmalı, primini devlet karşılamalı.”

DAVA AÇIN



MEB gerçekten milli bir bakanlık mı değil mi, bu da tartışılabilir. Bu çocuğu sosyal devlet olarak gözden çıkarmışsınız demektir. Hukukçu desteği isterseniz hukukçu desteği de veririz; bu tür aileler evlatlarına 40 saat ders vermiyorsa MEB’e tazminat davası açmalı. MEB’i zorlayın.”