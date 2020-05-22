Görevliler uyarsa da dinlemediler! ‘Burada bekleyeceğim başka çaresi yok’

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, Ramazan Bayramı'na iki gün kala vatandaşlar kaymakamlıklara gelmeye devam etti. Bağcılar Kaymakamlığı'na gelen vatandaşların, sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla e-Devlet üzerinden çıkarılması gerektiği söylendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Koronavirüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onlara refakatçi olanlar bayrama iki gün kala seyahat izni almak için Bağcılar Kaymakamlığı'na akın etti. Kaymakamlığa gelen vatandaşların, sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.

"BURAYA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİM"

Memleketinden iş bulmak için İstanbul'a gelen Kerim Kaptan, "İzin almaya geldik. Bekliyoruz. Memlekete dönmeye çalışıyoruz. Buraya çalışmak için gelmiştim. Virüsten dolayı işler durdu. Şimdi de memlekete dönmeye çalışıyoruz. E- Devlet'ten başvuru yaptım onaylandı onun için geldim. Baya bir kalabalık var. 3 gündür geliyorum. Almaya çalışıyorum alabilirsek alacağım. Sosyal mesafeye bazen uyuluyor. Hava soğuk vatandaşlar acele ediyor. Acele edince de mesafe ortadan kalkıyor" dedi.

"BURADA BEKLEYECEĞİM BAŞKA ÇARESİ YOK"

85 yaşındaki babaannesi Hamide Doğan için seyahat belgesi almaya gelen Vehbi Doğan, "85 yaşındaki babaannem için seyahat belgesi alacağım teknoloji kurbanı oluyorum. Babaannem için e-Devlet'ten şifre almaya çalışıyorum alamıyorum. Kendi adıma giriyorum sistem vermiyor. Dün geceden beri ALO-199'u arıyorum saatlerce telefon meşgule düşüyor. Geceden beri sürekli arıyorum sistem boşa çıkıyor. Burada bekleyeceğim başka çaresi yok. Son çare burası. Babaannem depremden sonra Elazığ'dan buraya gelmişti. Burada da mağdur kaldı gidemiyor. Mecburen ona belge almam gerekiyor" dedi.







