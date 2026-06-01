Görevliler müdahale etmişti: Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretindeki çelenk krizi... Yaşanılanların perde arkasını Dicle Canova anlattı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 12:59

CHP'deki tartışmalar sürüyor. Özgür Özel'in cumartesi günü gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretindeki çelenk sunumunda gerilim yaşanmıştı. Atatürk'ün huzurunda yaşanan protokol krizinin perde arkasını CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasındaki gerilim sürüyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yanı sıra Özgür Özel de Ankara Güvenpark'ta taraftarlarıyla bayramlaşmış ve devamında beraberindeki kalabalıkla Anıtkabir'e yürümüştü.

MÜDAHALENİN SEBEBİ NE?

Özgür Özel'in Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktığı esnada görevli askerlerle arasında bir gerilim yaşandı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu krize dair ayrıntıları anlattı. Canova'nın paylaştıkları şu şekilde oldu:

Anıtkabir komutanlığı bu duruma hazırlıksız mı yakalandı yoksa önden her türlü uyarıya rağmen mi bu tablo ortaya çıktı. Kimler süreç içinde hangi adımı attı, bunlara ilişkin bilgiler edindim.

"BİR GÜN ÖNCESİNDE SORULUYOR"

Bu yürüyüş planlı değildi. Duyum üzerine komutanlık bir gün önce, yani 29 Mayıs'ta Özel ekibini arayarak böyle bir planınız var mı diye sordu tedbir almak için. Alınan yanıtın 'hayır gelmeyeceğiz' olduğunu ifade ediyor kaynaklar.

"ÇELENKLE GELMEYİN" UYARISI

Yine o görüşmede eğer Anıtkabir'e gelinecekse çelenk için kurumsal yazı gerektiği ve aksi halde çelenkle gelinmemesi gerektiği, bu konuda yönergenin bulunduğu hatırlatılarak uyarıldığı ifade ediliyor.

SADECE KURUMLAR GEREKLİ YAZIYLA ÇELENK BIRAKIYOR

Bayramlaşma programının gerçekleştiği gün Valilik ve Anıtkabir Komutanlığı bir takım tedbirler alınıyor. Yine o gün resmi yazı yok, resmi başvuru yok, Anıtkabir'e çelenk getirmeyin diye uyarı yapılıyor. Yine de Özgür Özel ve ekibi yine de oraya iki ayrı çelenkle yürüyor. Anıtkabir kurallarına göre mozoleye çelenk bırakmanın koşulu hangi kurum adına gelinecekse o kurum kurumdan resmi yazı ile ziyareti bildirmek gerekiyor. Çünkü sadece kurumlar çelenk bırakabiliyor ve asker tarafından bırakılıyor ve konuk da önüne geçip saygı duruşunda bulunuyor.

Ayrı ayrı ziyaret eden şahıslar kendi çiçeklerini bırakabiliyor ama çelenk resmi bildirimle ve asker tarafından bırakılıyor, bu da açık şekilde yazdığını ifade ediliyor.

O GÜN ZİYARETE KISITLI MÜSAADE EDİLİYOR

Saygı duruşu için de kısıtlı olarak müsaade ediliyor. Resmi, yetkili isimlerin kapıdan alınarak geri kalanların dışarıda bulunması şeklinde izin veriliyor ve buna rağmen zorlandığı söyleniyor. O gün toplu halde, önden resmi bildirimde bulunmadıkları için kısıtlı müsaade veriliyor. Polis ve kapı aşılarak giriliyor. İçeri girince ellerinde çelenk yok.

Mozoledeki çelenk orada her zaman duruyor. Resmi tören olacağı zaman o kaldırılıyor ve o kurumun çelengi asker tarafından oraya bırakıyor. Özel cebinden çıkardığı, üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan şeridi bırakmak istiyor.

Burada hem resmi tören olmaması nedeniyle görevli de müdahale etmek istiyor.

PERSONEL NEDEN SİVİLDİ?

Görevlinin zaten o gün çalışanların bir kısmı apar topar evden çağrılmış. Böyle bir uygulama da olduğu söyleniyor. Tedbir amaçlı sivil kıyafet giydirilebildiği ifade ediliyor. Özel ve ekibi de o kişinin görevli olduğunu biliyorlardı deniyor. Sivil ama zaten yaka kamerası da görülüyor. Anıtkabir Komutanlığı bu konuda bir açıklama yapmayı planlamıyor.

