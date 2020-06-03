MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında
GeriGündem "Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 20:31,Son Güncelleme:

"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 2 polis memuru, Muğla-Antalya kara yolu Gülağzı mevkisinde uygulama sırasında kural ihlali yapan bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerinin sürücüsünden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmek amacıyla ruhsatı istemesi üzerine, şüpheli E.G'nin "aracın görmezden gelinmesini" isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattığı öne sürüldü.

Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.

Şüpheli, düzenlenen tutanak ve yaka kamerası kayıtları ile adli tahkikatının yapılması amacıyla Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle