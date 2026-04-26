Görevli olduğu hastanede tedavi görüyordu: Doktor Özlem hayatını kaybetti

#Özlem Çeküç#Beyin Tümörü#Karadeniz Teknik Üniversitesi
Görevli olduğu hastanede tedavi görüyordu: Doktor Özlem hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 16:55

Trabzon’da Asistan Doktor Özlem Çeküç (25), beynindeki kitle nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çeküç, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Doktor Özlem Çeküç, beyninde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi gördüğü aynı hastanede dün yaşamını yitirdi. Çeküç’ün ölümü, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Görevli olduğu hastanede tedavi görüyordu: Doktor Özlem hayatını kaybetti

Özlem Çeküç’ün cenazesi, işlemlerinin ardından bugün memleketi Ordu’ya getirildi. Çeküç için Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özlem Çeküç, Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi Bakacakaltı mevkiindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Görevli olduğu hastanede tedavi görüyordu: Doktor Özlem hayatını kaybetti

#Özlem Çeküç#Beyin Tümörü#Karadeniz Teknik Üniversitesi

