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‘Görevinizi hakkıyla yapın’

#Meral Akşener#İYİ Parti#TÜİK
‘Görevinizi hakkıyla yapın’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜİK’e “Açıkladığınız rakamlar, işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ya görevinizi hakkıyla yapın, ya da o görevlerden şerefinizle ayrılın” diye seslendi.

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Akşener partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Artık her yeni güne, yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Sabah ekmeğe zam, öğlen elektriğe zam, akşam doğalgaza zam. Gece yarısı benzine, mazota zam. 2500 lira reva görülen emeklilerimiz; Halk Ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Uçacak dediğiniz Türkiye, böyle mi uçacak?

Ne yaparsan yap, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceksin. Türkiye’yi düze çıkartacağız. Sen de oturup, muhalefet sıralarından, memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin. Şimdiden alışsan iyi edersin. Sana esas dersi, bu aziz millet sandıkta verecek. Geri sayım başladı, bunun artık dönüşü yok.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#TÜİK

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