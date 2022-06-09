‘Görevinizi hakkıyla yapın’

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Akşener partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Artık her yeni güne, yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Sabah ekmeğe zam, öğlen elektriğe zam, akşam doğalgaza zam. Gece yarısı benzine, mazota zam. 2500 lira reva görülen emeklilerimiz; Halk Ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Uçacak dediğiniz Türkiye, böyle mi uçacak?



Ne yaparsan yap, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceksin. Türkiye’yi düze çıkartacağız. Sen de oturup, muhalefet sıralarından, memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin. Şimdiden alışsan iyi edersin. Sana esas dersi, bu aziz millet sandıkta verecek. Geri sayım başladı, bunun artık dönüşü yok.”